Bahçesaray'daki çığ felaketi için gönderilen ekip askeri uçakla Van'a geldi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'daki çığ felaketi için gönderilen ekip askeri uçakla Van'a geldi (2) - Son Dakika

Bahçesaray'daki çığ felaketi için gönderilen ekip askeri uçakla Van'a geldi (2)

6 saat önce

Ankara'dan, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ için gönderilen arama kurtarma ekibini getiren uçak, Jandarma Asayiş Filo Komutanlığına indi.

Ankara'dan, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ için gönderilen arama kurtarma ekibini getiren uçak, Jandarma Asayiş Filo Komutanlığına indi.

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanların kurtarılması için Ankara'dan Koca Yusuf adlı uçakla gönderilen 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile bir araç, Van'a geldi.

Ekiple aynı uçakta Van'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Filo Komutanlığında hazır bekletilen helikopterle çığ bölgesine gitti.

JAK ve AFAD'ın arama kurtarma ekipleri ile dedektör köpekler de komutanlıkta bekletilen midibüslerle olay yerine gönderildi.

Bahçesaray'daki çığ felaketi için gönderilen ekip askeri uçakla Van'a geldi (2)

Bahçesaray, Ankara, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:41 Kaynak: AA
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