Bahçesaray'daki çığ felaketinden kurtulan Reşit Kanar yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçesaray'daki çığ felaketinden kurtulan Reşit Kanar yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Bahçesaray'daki çığ felaketinden kurtulan Reşit Kanar yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığdan kurtulan Reşit Kanar, "Ateş etrafında ısınmaya çalışıyorduk. Hiç beklemediğimiz bir anda üzerimize çığ düştü.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığdan kurtulan Reşit Kanar, "Ateş etrafında ısınmaya çalışıyorduk. Hiç beklemediğimiz bir anda üzerimize çığ düştü. Nasıl olduğunu anlayamadık, çığın altında kaldık." dedi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere yardımcı olmak için bulunan Kanar, yaşanan ikinci çığın altında kaldı.

Buradan kurtulan Kanar, kaldırıldığı Gürpınar Devlet Hastanesi'nde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Bölgeye sevk edilen ekiplere yardımcı olmak için gittiğini ifade eden Kanar, "Ateş etrafında ısınmaya çalışıyorduk. Hiç beklemediğimiz bir anda üzerimize çığ düştü. Nasıl olduğunu anlayamadık, çığın altında kaldık." dedi.

Nefes alabilmek için üzerindeki karı temizlemeye çalıştığını kaydeden Kanar, şunları söyledi:

"Çığın altında elimi kazdığım yerden nefes almaya çalıştım. O anda askerlerimizden biri yüzümdeki karı temizledi. Ayağımızda ayakkabı yoktu bu halde 4 kişiye ulaştım ama vefat etmişlerdi. Çok insan vardı. Ambulans gelince iyi olduğum için benden kötü olanların götürülmesini istedim. Kar altında kalan diğer insanlara ulaşmaya çalıştım."

Kaynar, çok sayıda aracında çığ altında kaldığını sözlerine ekledi.

Bahçesaray'daki çığ felaketinden kurtulan Reşit Kanar yaşadıklarını anlattı

Devlet Hastanesi, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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