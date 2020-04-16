Bahçesaray Halk Eğitim Merkezi'nde, maske üretimine başlandı - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kamu kurum personeli ile vatandaşa ücretsiz dağıtılmak üzere maske üretimine başladı.



Çin'den dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan korona virüs salgını sonrası başta maske olmak üzere kolonya ve dezenfekte ürünlere talep arttı. Bahçesaray Kaymakamlığı bünyesinde Halk Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın organize işbirliği ile Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimine başladı. Gönüllülük esasına göre öğretmen ve usta öğreticiler tarafından üretilmesi planlanan maskeler ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacak.



Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Bahçesaray'da bir ilke imza attıkları için başta Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak'a, Bahçesaray Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eray Çağlar Akgün beye ve kurs hocamıza teşekkür ederim. Burada üretilecek olan maskeler yaklaşık 100 ailenin bir haftalık ihtiyacını karşılayacak bir atölyemiz var. Bu atölyede canla başla çalışan ablalarımız hiçbir ücret talep etmeden bu vefayı gösterdikleri için de onlara da teşekkür ederim" dedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçesaray Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eray Çağlar Akgün, "Burası bizim dikiş atölyemiz. Normalde Bahçesaray Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde dikiş-nakış kursu olarak açıldı. Şuan Kovit-19'dan dolayı maske üretebilmek için sosyal mesafe kurallarına uygun bir hale getirdik. Şuanda burada yaklaşık 100 aileye yetecek kadar maske üretimimiz var. İnşallah ilerleyen süreçlerde bu maskelerimiz 200-300 aileye yetecek kadar üretimi artıracağız" dedi. - VAN