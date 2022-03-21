Bahçesaray-Hizan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçesaray-Hizan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

21.03.2022 11:09

Bahçesaray-Hizan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyorVAN Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasında 4 metreyi bulan karda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bahçesaray- Hizan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

VAN Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasında 4 metreyi bulan karda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Van-Bahçesaray karayolu olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılınca, ilçenin tek ulaşım ağı olan Bahçesaray-Hizan karayolunda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yer yer 4 metreyi geçen kar kalınlığına rağmen ekipler yolu açık tutmak için mücadelelerini sürdürürken, yolda kalan araçları ise kurtarmayı sürdürüyor.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı da, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplere destek olan Sabırlı, "Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinden görmek için buraya geldik. Bu direk dikkatimi çekti. Bu direğin uzunluğu 4 metredir. Ancak hepsi kar altında kalmış. Devasa kar kütleleri var. Her taraf bembeyaz. Bahçesaray görülmeye değer bir yer. Her ne kadar karla anılsak da burada sıcak bir atmosferde sıcak yürekli insanlarımızla alanlardayız ve durmak yok yola devam" dedi.

Bahçesaray-Hizan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Bahçesaray-Hizan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Bahçesaray-Hizan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Yaralı akbabaya Gürpınar polisi sahip çıktı Son dakika haberleri... Yaralı akbabaya Gürpınar polisi sahip çıktı Son dakika haber! Bahçesaray'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı Son dakika haber! Bahçesaray'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı

Bahçesaray, Hisarcık, Hizan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçesaray-Hizan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:55:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçesaray-Hizan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement