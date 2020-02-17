Bahçesaray-Hizan ve Gürpınar-Başkale yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahçesaray-Hizan ve Gürpınar-Başkale yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Bahçesaray-Hizan ve Gürpınar-Başkale yolu ulaşıma kapatıldı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar-Başkale ile Hizan-Bahçesaray yolları ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray-Hizan ve Gürpınar-Başkale yolu ulaşıma kapatıldı, System.String[]

Van'ın Gürpınar- Başkale ile Hizan- Bahçesaray yolları ulaşıma kapatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray kara yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle Bahçesaray ilçemize ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyordu. Hizan-Bahçesaray yolu 17.02.2020 (bugün) 18.00 ile 07.00 saatleri arasında Bitlis Valiliğince çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca Gürpınar-Başkale kara yolu Güzeldere Geçidi bugün saat 17.30 itibariyle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı" denildi. - VAN

Bahçesaray, Gürpınar, Başkale, Hizan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İş bulamayan üniversite öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etti
Servis minibüsünün altında kalan Nedim hayatını kaybetti Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü Evli sevgilisini doktorla anlaşarak "hamileyim" deyip dolandırdı

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 03:17:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçesaray-Hizan ve Gürpınar-Başkale yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]