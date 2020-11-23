Bahçesaray'ın imar sorunu çözülüyor - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray ilçesinde imar sorununun çözülmesi için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Seyfullah Şağban, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'ı ziyaret ederek ilçenin imar sorunuyla ilgili bilgi aldı.

Özvan, 13 ilçede vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.

İlçenin imar planlarının yetersiz olduğunu ifade eden Özvan, "İmar planları bu potansiyeli ortaya çıkaracak en önemli etmendir. Bahçesaray'ın birçok yatırıma imar planlarının yetersiz olması nedeniyle kavuşamadığını biliyoruz. Onun için de imar planı çalışmalarını önemsiyoruz." dedi.

Bahçesaray'ın imar planlarının 1992'de İller Bankası tarafından yapıldığını aktaran İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Seyfullah Şağban ise "İlçemizde sadece 1/1000 ölçekli imar planı var. Ancak söz konusu imar planının zeminde karşılığı yoktur. Ekim ayı meclis toplantımızda Bahçesaray ilçemize 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması için karar alındı. Ardından çalışmalara başladık. Plana esas jeolojik etüt çalışmalarına hazırlık yapıyoruz. İnşallah Bahçesaray'a uygun, kamu ve özel yatırımcıların önünü açan bir imar planı hazırlayacağız." şeklinde konuştu.