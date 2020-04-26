Bahçesaray'ın yükseklerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Belediye ekipleri, kapanan mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, Bahçesaray ilçesine ise kar yağdı. İlkbaharı bekleyen Bahçesaraylılar, nisan ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerdeki mahallelerde 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerdeki mahallelerde 20 santimetreye ulaştı.

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