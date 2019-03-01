Son Dakika Haberleri: Bahçesaray Karayolu Çığdan Temizleniyor

Bahçesaray Karayolu Çığdan Temizleniyor

42 dakika önce

Van-Bahçesaray karayolunun 6 noktasına düşen çığ, Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmasıyla temizleniyor.

Bahçesaray Karayolu Çığdan Temizleniyor, System.String[]
Van- Bahçesaray karayolunun 6 noktasına düşen çığ, Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmasıyla temizleniyor. Yer yer 6 metreyi bulan kar yığınları ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolunda hummalı çalışma devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkisini kaybetmesi sonucu bölgede sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Şimdiye kadar 6 noktaya düşen ve yer yer 6 metreyi bulan kar yığınları temizleyen ekipler Çeşme mevkisine ulaştı. Yaklaşık 16 kilometrelik yolun kaldığını ifade eden yetkililer, geri kalan alanda ise en az 3 çığ bölgesin daha olduğunu, ekiplerin gece geç saatlere kadar çalışmayı planladığını açıkladı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:42 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Genç Kadın, Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 20:24:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçesaray Karayolu Çığdan Temizleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]