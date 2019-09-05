Son Dakika Haberleri: Bahçesaray Kaymakamı Öztabak göreve başladı
Son Dakika Güncel Haber

Bahçesaray Kaymakamı Öztabak göreve başladı

41 dakika önce

VAN (İHA) – Sivas'ın Divriği Kaymakamlığı'ndan Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı'na atanan Muhammet Öztabak göreve başladı.

Bahçesaray Kaymakamı Öztabak göreve başladı, System.String[]

VAN (İHA) – Sivas'ın Divriği Kaymakamlığı'ndan Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı'na atanan Muhammet Öztabak göreve başladı.


2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Sivas'ın Divriği Kaymakamlığı'ndan Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı'na atanan Muhammet Öztabak ilçeye gelerek göreve başladı. Göreve başlayan Kaymakam Özbatak'ın ilk ziyaretçileri AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Ak Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve bazı partiler oldu. Sıcak bir ortamda geçen ziyaret, hayırlı olsun temennisiyle sona erdi. - VAN

Bahçesaray, Divriği, Sivas, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Bakan Turhan'a: Verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre
Erdoğan'dan Trump'a Patriot yanıtı: Senden de aynı şartlarda alırız İranlı turistler kuyruk oldu, esnafın yüzü güldü İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:40:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçesaray Kaymakamı Öztabak göreve başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]