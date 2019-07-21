Bahçesaray, "rafting merkezi" olma hedefinde

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Soylu'dan "göçmen" açıklaması: Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz, isterlerse deneyelim

Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin, Çekya ile temasa geçildiği iddia edildi

Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı