Bahçesaray, "rafting merkezi" olma hedefinde

Ormanlık alanları, ceviz ağaçları, Müküs Çayı ve el değmemiş coğrafyasıyla insanlarda hayranlık uyandıran Van'ın Bahçesaray ilçesi, Türkiye Rafting Federasyonunca yürütülecek projeyle ülkenin rafting merkezi olması hedefleniyor.Güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlarla huzur ve güvenliğin sağlandığı bölge, artık sosyal ve sportif etkinliklerle, yeni proje ve yatırımlarla gündeme geliyor.Terör olayları nedeniyle bölgenin saklı kalan güzellikleri, huzur ortamıyla ulusal ve uluslararası etkinliklerin yapılacağı merkezler haline getiriliyor.Türkiye Rafting Federasyonu da bu kapsamda Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Müküs Çayı'nda rafting şampiyonalarının yapılması için çalışma başlattı.Yüksek dağların eteklerinde, yemyeşil ormanları, ceviz ağaçları ve bozulmayan yapısıyla ünlü ilçede yapılacak tesislerle, Müküs Çayı'nda ulusal ve uluslararası rafting şampiyonalarının yapılması sağlanacak.Proje alanını incelemek üzere ilçeye gelen Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Bakanlığı'nın kontrolünde ilçede bir proje başlattıklarını söyledi.Bölgede terörü sporla yenmek için bir çok etkinlik düzenlediklerini anımsatan Yardımcı, "Bölgenin kaderi terör değil. Geçen günlerde Tunceli'de muhteşem bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Dünyadaki üç kıtadan katılım oldu. Bu bölgede de sürdürülebilir bir proje yapmak istiyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz bir proje var. Bu projeyi burada hayata geçirmek için ekibimizle Bahçesaray'daki çayı baştan aşağı inceleyeceğiz. Rafting alanlarını keşfedeceğiz." dedi."İlçeye 1000 kişilik bir heyet gelecek"İlçede uluslararası standartlara uygun bir parkur oluşturacaklarını anlatan Yardımcı, şunları kaydetti:"Bu parkurda Türkiye şampiyonası yapıp daha sonra uluslararası katılımlı bir dünya şampiyonası hedefliyoruz. Burada yapacağımız tesislerde konaklama, mesire, sportif alanları olacak, rafting antrenörlük kursları ve hakemlik eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimleri bölgedeki insanlarla yapacağız. Coğrafyamız rafting ve diğer doğa sporları için çok elverişli. Hava tertemiz ve spor kamplarının yapılacağı alanlar var. Burada ilk kez düzenleyeceğimiz Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye'nin 60 ilinden hakem, sporcu ve teknik heyetlerden oluşan 1000 kişilik bir heyet gelecek. Bu ekip, sosyal medya sayfalarında on binlerce Bahçesaray fotoğrafı paylaşacak. Bahçesaray tur noktasında önemli bir noktaya gelecek."Yardımcı, ilçede kızlardan oluşan bir rafting takımı kurarak uluslararası şampiyonalara kadar taşıyacaklarını vurguladı.Projenin tamamlanmasıyla Dünya Rafting Federasyonuna uluslararası parkur ilanı için müracaat edeceklerini aktaran Yardımcı, "Kahraman güvenlik güçlerimizin operasyonları ve federasyon olarak burada yoğun olarak bulunmamız bölgeyi daha yaşanır hale getirdi. Hiç bir sıkıntı yok. Burada yaşam var, terör adına hiç bir şey yok. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde olacağız. Bu güzel coğrafyamızı tüm dünyaya tanıtacağız. Herkes gönül rahatlığıyla buraya gelip tatil yapabilir." şeklinde konuştu."Yurt dışından insanları buraya akıtmak istiyoruz"Bahçesaraylı olan ve Yardımcı ile beraberindeki mühendislerle birlikte ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise bir zamanlar imkansızlıklarla anılan Bahçesaray'ın son yıllarda devletin tüm hizmetlerinden yararlandığını belirtti.İlçeyi alternatif sporların merkezi haline getirmek istediklerini ifade eden Orhan, ilçenin muhteşem doğası, tarihi ve kültürel değerlerinin saklı kalmasını istemediklerini, buradaki etkinliklerin uluslararası arenada yer edinmesini istediklerini bildirdi.Projenin alt yapısını oluşturduklarını, saha çalışmasını yaptıklarını anlatan Orhan, sportif aktivitelerin bir an önce gelişmesi için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Proje kapsamında pansiyonlar, lokantalar, mesire alanları oluşturacaklarını anlatan Orhan, "İlçede kızlardan oluşan bir rafting takımının oluşturulması bizleri heyecanlandırdı. İlk işimiz kızları eğitime kazandırmak oldu. Üniversiteye giden 180 kız öğrencimiz var. Bu muhteşem bir değişim. Şimdi de genç kızlarımızın spora yönelmesi için çalışıyoruz. Dolayısıyla devletimizin bütün kapıları çocuklarımıza açık." diye konuştu.