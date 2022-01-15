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BAHÇESARAY VE KIRSAL MAHALLELERDE ZORLU KIŞ YAŞAMI - Son Dakika

BAHÇESARAY VE KIRSAL MAHALLELERDE ZORLU KIŞ YAŞAMI

15.01.2022 10:25

VAN'ın kışı, karı ve yollarının kapanmasıyla ünlü Bahçesaray ile Çatak ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde kar yağışı ile birlikte zorlu yaşam koşulları da başladı.

VAN'ın kışı, karı ve yollarının kapanmasıyla ünlü Bahçesaray ile Çatak ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde kar yağışı ile birlikte zorlu yaşam koşulları da başladı. 4 ve 5 Şubat 2020'de 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 çığ felaketinden sonra kar yağışının olduğu günlerde yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Bahçesaray'da ve kırsal alanlarda yaşayanlar kar yere düşmeden kış hazırlıklarına başlıyor. Yazın hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar kışın yolların kapanma ihtimaline karşı temel mutfak malzemelerini alarak her türlü koşula hazırlandıklarını belirtirken, bölgeye eskisi kadar kar yağmadığını, yollarının uzun süreli kapanmadığını ancak yine de tedbirli davrandıklarını söylediler.

Kışın karın fazla yağdığı ve kar yağışı nedeniyle özellikle ilçeye ulaşımı sağlayan yaklaşık 3 bin rakımlı karabet geçidinde, metrelerce kar yağıyor. Karla mücadele ekiplerinin sonbahar mevsimi ile birlikte ilkbahar aylarının sonuna kadar karla mücadele çalışması yürüttüğü yollarda, zaman zaman düşen çığlar da tehlike yaratıyor. Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat 2020 tarihinde 2 çığ felaketinde 42 kişi hayatını kaybetti. Bu olayın ardından da yetkililer kar yağışının fazla olduğu ve çığ riskinin olduğu dönemlerde yolu trafiğe kapatıyor. ÇIĞ FELAKETİNİ UNUTAMIYORLAR

Bahçesaray ve Çatak'ın mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, halen unutamadıkları o iki çığ felaketini hafızalarından silemiyor. Van-Bahçesaray kara yolunda bulunan Çatak İlçesi'ne bağlı Yukarı Narlıca Köyü'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Turan Kaya (57), fırtına ve tipiye rağmen herkesin büyük bir seferberlik halinde yardıma koştuklarını anlattı. Kaya, "Çığda cenazeleri o genç fidanları çıkarttık. Askerlerimiz şehit oldu. O gün ana baba günüydü. O gün aklıma geldikçe gerçekten içim sızlıyor. O kadar üzülüyorum ki anlatamam" dedi.

ESKİDEN DAHA FAZLA KAR YAĞARDI

Kışın yollarının kapanma ihtimaline karşı sonbahar mevsimiyle birlikte fazlaca un, yağ gibi temel gıda malzemelerini temin ettiklerini ayrıca yazın peynir tereyağını ürettiklerini söyledi. Eskiden 6-7 ay yollarının kapalı olduğunu Nisan ayından sonra yolların açıldığını anlatan Kaya, artık yollarının o kadar uzun süreli kapanmadığı da söyledi. Kaya, "Kar bizim için çok güzel bir şey. Kışın hepimiz bir araya toplanıyoruz, muhabbet ediyoruz. Kar olmazsa hiçbir şey olmaz. Kar yağdığı zaman kuraklık olmuyor. Ama eskiden çok fazla kar yağardı. Metrelerce yağan karda 2 katlı evlerde karın üstünden ikinci kata çıkılabilirdik. Şimdi bir metre yağarsa eskiden 2-3 metre yağardı" diye konuştu.

KADINLAR İÇİN KIŞ DAHA GÜZEL

Yukarı Narlıca Köyü'ne yaşayan Müzeyyen Kaya ise ekmeklerini kendilerinin yaptığını belirterek, yazın yaptıklarını kışın tükettiklerini söyledi. Kadınlardan Kudret Kaplan ise "Kaymağımız, peynirlerimizi yapıyoruz. Kış için etimizi hazırlayıp dolaba bırakıyoruz. Kış bizim için daha iyi, oturuyoruz en azından. Herkes birbirine gidip geliyor" diye konuştu.

BAHÇESARAY VE KIRSAL MAHALLELERDE ZORLU KIŞ YAŞAMI
BAHÇESARAY VE KIRSAL MAHALLELERDE ZORLU KIŞ YAŞAMI
BAHÇESARAY VE KIRSAL MAHALLELERDE ZORLU KIŞ YAŞAMI

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Sonbahar, Çatak, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇESARAY VE KIRSAL MAHALLELERDE ZORLU KIŞ YAŞAMI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAHÇESARAY VE KIRSAL MAHALLELERDE ZORLU KIŞ YAŞAMI - Son Dakika
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