Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı

17.04.2022 11:27
Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı

VAN'da çığ riski nedeniyle 3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolu, 20 günlük çalışma sonrası ulaşıma açıldı.

VAN'da çığ riski nedeniyle 3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolu, 20 günlük çalışma sonrası ulaşıma açıldı.?

Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, bu yıl çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, 3 ay kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açarak güçlükle ilerledi. 20 gün süren çalışmaların ardından Van-Bahçesaray kara yolu, dün ulaşıma açıldı. Yolun açılması ile aylardır bölgeye gelemeyenler, araçlarıyla geçiş yaptı.


Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı
Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı
Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı
Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı
Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika
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