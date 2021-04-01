Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
01.04.2021 11:52
Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla kaplı yolda yürümesi Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin araçlara binişi Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin karla mücadele çalışmaları İş makineleriyle yolları açma çalışması VAN - Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele...
Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla kaplı yolda yürümesi
Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin araçlara binişi
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin karla mücadele çalışmaları
İş makineleriyle yolları açma çalışması VAN - Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde yer yer 5 metreye ulaşan bölgelerdeki yolların açılması için yoğun çaba harcıyor.
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