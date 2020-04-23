Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı Van-Bahçesaray karayolunun 34. kilometresine düşen çığ iş makineleriyle temizlendi.

Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı VAN - Van-Bahçesaray karayolunun 34. kilometresine düşen çığ iş makineleriyle temizlendi. Van'da çetin geçen kış mevsimi ve çığ düşmesi sonucu tek şeritten ulaşımın sağlandığı Bahçesaray yoluna gece saatlerinde yeniden çığ düşmüştü. Yolun 34 kilometresine düşen ve herhangi bir can ile mal kaybının yaşanmadığı çığ, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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