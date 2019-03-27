Son Dakika Haberleri: Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele

Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele

59 dakika önce

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolundaki yol genişletme çalışmalarını tamamladıGeçtiğimiz hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 gün önce fırtına ve tipi sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolu aynı gün...

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Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van- Bahçesaray karayolundaki yol genişletme çalışmalarını tamamladı

Geçtiğimiz hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 gün önce fırtına ve tipi sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolu aynı gün tek şeritten ulaşıma açıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkisini kaybetmesi sonucu bölgede 3 günden buya yol genişletme çalışması yürüttü. 1 kar savurma aracı, 4 greyder ve 2 kepçe ile çalışma yürütene kipler, bu gün öğlen saatlerinde yaklaşık 30 kilometrelik yolu genişletilerek çalışmalarını tamamlandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:20 Kaynak: İHA

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