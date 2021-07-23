Bahçesaraylı çocuklara bayram kıyafeti ve oyuncak sürprizi - Son Dakika

Uluslararası Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi Dayanışma Derneği ve Vatanseverler Derneği, kısıtlı imkanlara sahip Van'daki köy çocuklarına Kurban Bayramı'nda kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Uluslararası Diriliş Hareketi Van İl Başkanlığı öncülüğünde Bahçesaray'da köy çocuklarına bayramlık kıyafet ve oyuncak dağıtımı yapıldı. Hayırseverlerin de desteğiyle kısıtlı imkanlarla yaşayan köy çocuklarını sevindirmek için yollara düşen vatan severler, önceden irtibata geçtikleri AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın aracılığıyla en ücra köylere giderek, çocuklarla çeşitli aktiviteler yaparak eğlenceli zaman geçiriyor. Yakından ilgilenip sohbet ettikleri çocuklara çikolata ikramında bulunan dernek üyeleri ve gönüllüleri, ardından bayramda giymeleri için pantolon, gömlek ve tişört hediye etti.

İHA muhabirine konuşan Uluslararası Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi Dayanışma Derneği Teşkilat Başkan Yardımcısı Serkan Şahinca, Sündüs katliamı ve çığ felaketi nedeniyle yardım çalışmalarını Van'ın Bahçesaray ilçesine yaptıklarını söyledi. Şahinca, "Burada kıyafet, et ve oyuncak dağıtımı gerçekleştirdik. Bizde buradayız, bizde varız demek için geldik. Burada ikamet eden çocuklar da bizim çocuklarımız, bizde destek amaçlı bu tür çalışmaları yürütüyoruz. Şu ana kadar Kurban Bayramı'nda 387 çocuğumuzu giydirdik, 600 oyuncak dağıtıldı. Yaklaşık 2 tona yakında kurban eti dağıttık. Giysi, oyuncak ve kurban eti desteği Almanya teşkilatımız, yurt dışı gurbetçilerimiz, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan geldi. Bizim 9 ülkede teşkilatımız bulunuyor. Buradaki gurbetçilerimizden yardım geldi. Bizde burada organizasyonumuzu yaparak dağıtımımızı yaptık. Van'da bir yıldır hizmet vermeye başladık. Bu süre içinde odun, kömür, gıda, giyim dağıtımı gerçekleştirdik. Karşılıksız bir çalışma yürütüyoruz. Bu dünyaya değil ahirete çalışıyoruz. İş insanlarının, hayırseverlerin gelip Bahçesaray'ı görmesi lazım. Buranın imkanları çok zor ve çok kısıtlı. Gelip görüp buradaki çocuklara yardımcı olmaları lazım" dedi. - VAN