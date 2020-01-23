Bahçesaraylı çocukların kızak keyfi - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çocuklar, okulların tatil olmasını fırsat bilerek kızaklarla gün boyu karlı tepelerde kayarak eğleniyor.



Kış mevsiminin çetin geçtiği ve yolu sürekli ulaşıma kapanan Bahçesaray'da karın keyfini en çok çocuklar yaşıyor. Sosyal etkinliklerin fazla olmadığı ilçede tek eğlenceleri kızaklarla kaymak olan çocuklar, güneşli havanın keyfini kayarak çıkarıyor. Karla kaplı mahalle arasındaki tepelerde kızakla kayarak yarıyıl tatilinin keyfini çıkaran çocuklar, yokuş yukarı çıkarken ise hayli zorlanıyor.



Yarıyıl tatilini kayarak geçirdiklerini ifade eden çocuklar, çok eğlendiklerini dile getirdi. - VAN