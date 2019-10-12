Son Dakika Haberleri: Bahçesaraylı öğrencilerden Mehmetçiğe dualı destek
Son Dakika Güncel Bahçesaraylı öğrencilerden Mehmetçiğe dualı destek

Bahçesaraylı öğrencilerden Mehmetçiğe dualı destek

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray Sancaktar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencileri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için 'Fetih' süresini okuyup dua ettiler.

Bahçesaraylı öğrencilerden Mehmetçiğe dualı destek, System.String[]

Van'ın Bahçesaray Sancaktar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencileri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için 'Fetih' süresini okuyup dua ettiler.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Bahçesaray Sancaktar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencileri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Bahçesaray Merkez Camii'nde hilal ve yıldız yaparak 'Fetih' süresini okuyup dua ettiler. Öğrencilerin yanı sıra Bahçesaraylı vatandaşlar da Mehmetçiğin operasyonuna tam destek vererek duaları onlara olduğunu söylediler.


Operasyonla ilgili İHA'ya açıklama yapan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Şanlı ordumuz yeni bir destan yazmak için Barış Pınarı Harekatı adı altında Suriye'de PKK terör örgütüne ve şer odaklarının kirli oyunlarını başlarına yıkmak için başlatmış oldukları operasyonu bizlerde şehit yakını olarak, Bahçesaray halkı olarak cani gönülden destekliyoruz. Barış Pınarının anlamı zaten, huzur, barış ve güven ortamı oluşturmaktır. Ordumuzun da tek amacı, Suriyeli kardeşlerimizi muhacirlikten alıp kendi topraklarında bir kez daha huzur ve barış içerisinde yerleşebilecek ortamı sağlamak için bu operasyona çıkılmıştır. Rabbim silahlı kuvvetlerimize güç kuvvet versin, Allah-u Teala en kısa zamanda huzurlu bir şekilde operasyonlarını tamamlatıp ailelerine kavuşturmayı nasip etsin" dedi - VAN

Barış Pınarı Harekatı, Bahçesaray, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi
Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı Reuters, Barış Pınarı Harekatını dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu Türkiye tek yürek olmuşken, 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı 'macera' olarak değerlendirmesi tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:21:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçesaraylı öğrencilerden Mehmetçiğe dualı destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]