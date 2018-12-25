Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneğinden Vanlı Çocuklara Anlamlı Ziyaret

Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneğinden Vanlı Çocuklara Anlamlı Ziyaret

1 saat önce

İstanbul Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Eşen, Van'ın Tuşba ve Gürpınar ilçelerinde eğitim gören çocukları ziyaret ederek kendilerine giyim yardımında bulunduar.

Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneğinden Vanlı Çocuklara Anlamlı Ziyaret, System.String[]
İstanbul Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Eşen, Van'ın Tuşba ve Gürpınar ilçelerinde eğitim gören çocukları ziyaret ederek kendilerine giyim yardımında bulunduar.

Van Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ilk olarak Gürpınar ilçesindeki Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kışlık giyim ve forma hediye eden Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği heyeti, daha sonra Tuşba ilçesindeki Ermişler Dostluk İlk ve Ortaokulundaki öğrencileri ziyaret ederek, kendilerine mont, bot, kazak, bere, atkı ve forma hediye ettiler.

Ziyaretleriyle ilgili açıklamada bulunan Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Eşen, iki ay önce derneklerini kurduklarını ifade ederek, her ilde bir kardeş okul projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Kardeş okul projesi kapsamında ilk ziyaretlerini Van'a yaptıklarını dile getiren Eşen, "Van'da Tuşba ve Gürpınar'daki iki okulumuzda eğitim gören öğrencilerimize giyim ve kırtasiye yardımında bulunduk. Ayrıca öğrencilerimize forma hediye ettik. Okul müdürlerimizle görüşerek her iki okuldan öğrencilerimizi, aileleriyle birlikte iki gün İstanbul'da ağırlamak istediğimizi söyledik. Orada öğrencilerimize hem İstanbul'u hem de Beşiktaş'ı tanıtacağız" dedi.

Vanlı öğrencilerin Beşiktaş'a olan sevgisinin anlatılmaz olduğunu belirten Eşen, "Burada çok iyi ağırlandık. Özellikle öğrencilerin Beşiktaş'a bakışı harika. Depremden sonra Çarşı Grubu'nun buraya giyim yardımı yapmasından dolayı Van'da aşırı derecede Beşiktaş'a ve Çarşı Grubuna bir sempati olduğunu gördük. Bunların videolarını çektik. İstanbul'da bu görüntüleri göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Van Beşiktaşlılar Derneği Genel Sekreteri Servet Aktaş ise, Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneğinin Van'a yardım yapmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "İki okulumuza karınca kararınca hediyelerimiz oldu. Onları mutlu ettik. Daha önce de birkaç okulumuza yardımlarımız oldu. Bundan sonrada projelerimiz devam edecek. Ben bu anlamda buraya kadar gelip yardımda bulunduklarından dolayı Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneğine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:32 Kaynak: İHA

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