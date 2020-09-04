Bahçeşehir bölgesinde Covid19'a yönelik dezenfekte çalışması - Son Dakika

Bahçeşehir bölgesinde Covid19'a yönelik dezenfekte çalışması
DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri anlaşma sağladığı adalarda temizlik ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra korona virüse karşı dezenfekte çalışması da yapıyorlar.
DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri anlaşma sağladığı adalarda temizlik ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra korona virüse karşı dezenfekte çalışması da yapıyorlar.
Düzce Belediyesi bünyesinde kurulan ve sitelere temizlik, bakım, onarım gibi hizmetler veren Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri anlaşma sağladığı adalarda temizlik ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra Covid19'a karşı dezenfekte çalışması da yapıyorlar. Ekipler apartmanların içinde ve dışında bulunan alanlara dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. - DÜZCE
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