Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
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Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı

08.06.2022 15:43

İstanbul Bahçeşehir'de ikamet ettikleri sitenin bahçesinde alkol alan 6 kadın, 5 erkeğin saldırısına uğradı. Saldıran grubun içinde yer alan bir adamın daha önceden, "Burada içki içirmem, içmenize izin vermem" diyerek tehdit ettiği kadınlar yaralandı. Saldırıya karşı içinde akrabasının da olduğu kadın grubunu korumaya çalışan 60 yaşındaki bir kalp hastası adam da darp edildi. Ayağını kırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği ileri sürüldü.

İstanbul'da sitenin bahçesinde alkol alan kadınlara yönelik saldırının görüntüleri kan dondurdu. Bahçeşehir ilçesinde 25 yıldır aynı sitede oturan 6 kadın, bahçede alkol aldıkları sırada 5 erkeğin saldırısına uğradı.

"BURADA ALKOL ALMANIZA İZİN VERMEM"

Siteye birkaç ay önce taşınan bir kişinin kendilerine daha önce "Burada içki içirmem, içmenize izin vermem" şeklinde tehditlerde bulunduğunu öne süren genç kadın, dün gece evlerinin bahçelerinde alkol aldıkları sırada aynı kişinin 4 erkekle birlikte yanlarına gelerek tehditler savurduğunu ve saldırdığını söyledi.

60 YAŞINDAKİ ENİŞTESİNE DE SALDIRDILAR

5 erkeğin saldırısı sonrasında kanlar içinde kaldığı anlara ilişkin videoyu da sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın, sesleri duyarak aşağıya gelen ve kendilerine yardım etmeye çalışan 60 yaşındaki kalp hastası eniştesinin de dövülerek yere düşürüldüğünü ve ayağının kırıldığını belirtti. Saldırıya uğrayan kadın, yaşlı adamın hayati tehlikesinin de devam ettiğini söyledi.

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Bahçeşehir, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika


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