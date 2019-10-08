Bahçeşehir'de Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Başakşehir Belediyesi tarafından Bahçeşehir'e kazandırılan 28 nolu Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.



Bahçekent Sitesi'nde inşa edilen 28 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, İlçe Sağlık Müdürü Deniz Bilgin, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz isimleri Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Tuncay Akça (Gülen çocuk) ve Dilaver Gür (Dilaver) ile çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ile İlçe Sağlık Müdürü Deniz Bilgin, kısa bir selamlama konuşması yaparak hizmete açılan Aile Sağlığı Merkezi'nin tüm Bahçeşehirlilere hayırlı olmasını diledi.



"10 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak"



Açılışta konuşan Başkan Kartoğlu, "Hizmete açtığımız ve yaklaşık 8 bin kişiye hizmet verecek 28 Nolu Aile Sağlığı Merkezimiz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun, burada hizmet verecek doktor ve hemşire arkadaşlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum. İnşaat çalışmaları gece gündüz demeden büyük bir hızla süren Şehir Hastanemiz, inşallah önümüzdeki yıl haziran ayında hizmete girecek. 2 bin 700 yataklı dev sağlık kompleksi, 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak ve çevresinde günlük 100 bin kişilik sirkülasyon olacak. Mutluluğun şehri Başakşehir, böylece sağlığın da başkenti haline gelecek" ifadelerini kullandı.



Hababam Sınıfı oyuncularından tam not



Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncuları ise Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile tanışmaktan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Burası sağlık hizmetleri açısından önemli bir merkez. Sağlık, spor ve sanat bir ilçenin olmazsa olmazları. Başakşehirliler böyle genç, dinamik ve çalışkan bir Başkan'a sahip oldukları için çok şanslılar" değerlendirmesinde bulundu.



Katılımcılar, kurdele kesiminin ardından Aile Sağlığı Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. - İSTANBUL