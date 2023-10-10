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Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 5 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme: 10.10.2023 02:26

Dilan Polat ve Engin Polat yüzünden can güvenliğinin olmadığını söyleyen Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Şarkıcılık kariyerinden güzellik sektörüne yönelen Banu Parlak, 2 yıl önce mahkemelik olduğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti yüzünden can güvenliğinin olmadığını ve başına gelebilecek her şeyden onların sorumlu olduğunu söylemişti. Çiftin kendisini öldürmek için tetikçi tuttuğunu ileri sürerek şikayetçi olan Parlak'ın geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

5 KURŞUN İSABET ETTİ

Olay 1 Ekim'de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, saat 02.00 ve 04.30 sıralarında güzellik merkezine gelen şüpheliler silahla ateş açıp kaçmıştı. 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alındı.

Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıya 5 şüpheli tutuklandı

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından 'suç örgütüne üye olmak' 'örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

BANU PARLAK'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Banu Parlak, fenomen ve şarkıcı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı olaydan sorumlu tutarak, "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak'ı vurmam için beni tutular, diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00'de sıkılıyor bir de 05.00'te. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte" ifadelerini kullanmıştı.

Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıya 5 şüpheli tutuklandı
Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıya 5 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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