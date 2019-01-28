Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir'de Bir Binanın Giriş Katında Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti.

Bahçeşehir'de Bir Binanın Giriş Katında Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti.

1 saat önce

IHAAW105849-ASA/28-01-2019- Bahçeşehir'de bir binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Bahçeşehir'de Bir Binanın Giriş Katında Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti., System.String[]
IHAAW105849-ASA/28-01-2019

- Bahçeşehir'de bir binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin yakınları sinir krizleri geçirirken itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. 28.01.2019 10: 58: 49 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Bahçeşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti 68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı

68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada! Son Anketi Açıklayan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki: AK Parti Bir İlki Yaşıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 13:12:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir'de Bir Binanın Giriş Katında Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]