Bahçeşehir'de Bir Binanın Giriş Katında Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti.
1 saat önce
IHAAW105849-ASA/28-01-2019- Bahçeşehir'de bir binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
IHAAW105849-ASA/28-01-2019
- Bahçeşehir
'de bir binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin yakınları sinir krizleri geçirirken itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. 28.01.2019 10: 58: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17 Kaynak: İHA
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