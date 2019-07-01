Bahçeşehir'de cinayet ve intihar
2 saat önce
Bahçeşehir'de iş adamı Turgay Cantaş, eşini silahla vurduktan sonra intihar etti.
Bahçeşehir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:44 Kaynak: AA
'de iş adamı Turgay Cantaş, eşini silahla vurduktan sonra intihar etti. Sabah
saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki villada tartıştığı eşi Şükran Cantaş'ı pompalı tüfekle öldüren Turgay Cantaş, olayın ardından intihar etti. Polis
ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.
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