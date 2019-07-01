Bahçeşehir'de cinayet ve intihar

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Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti

"Mahmut çok canımı yaktı" deyip başkasının otomobilini ateşe verdi!

Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı