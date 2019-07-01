Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir'de cinayet ve intihar
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Bahçeşehir'de cinayet ve intihar

2 saat önce

Bahçeşehir'de iş adamı Turgay Cantaş, eşini silahla vurduktan sonra intihar etti.

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Bahçeşehir'de iş adamı Turgay Cantaş, eşini silahla vurduktan sonra intihar etti.
Sabah saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki villada tartıştığı eşi Şükran Cantaş'ı pompalı tüfekle öldüren Turgay Cantaş, olayın ardından intihar etti.
Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:44 Kaynak: AA
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