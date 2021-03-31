Son dakika haberleri! Bahçeşehir'de silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bahçeşehir'de silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
31.03.2021 18:46
Son dakika haberi: Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
İstanbul Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan yabancı 2 grup akşam saatlerinde bir araya geldi. Buluşmada yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Ölü ve yaraların kimliklerinin tespit edilmesine ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. - İSTANBUL
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