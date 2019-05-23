Bahçeşehir
'de lüks sitede temizlik görevlisi uyuyan köpeğe böyle vurdu
Temizlik işçisi Sefer Aslan, köpeğe vurduğu için özür diledi
İSTANBUL - Bahçeşehir'de bulunan lüks bir sitede temizlik işçisi olarak görev yapan Sefer Aslan, uyuyan bir köpeğe süpürge ile vurdu. Bir anda neye uğradığını şaşıran köpek olay yerinden kaçtı.
Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan Sefer Aslan'da, köpeğe vurduğu için pişman olduğunu söyleyerek özür diledi.
Olay,dün Bahçeşehir'de bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitede temizlik görevlisi olarak çalışan Sefer Aslan, temizlik yaptığı sırada yerde uyuyan bir köpek gördü. Aslan, köpeğin yanına yaklaşarak, elinde bulunan süpürge ile vurdu. Bir anda neye uğradığını şaşıran köpek, olay yerinden uzaklaştı. Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği temizlik işçisi ve site yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Avcılar
İlçe
Emniyet Müdürlüğü
tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Köpeğe vurma anı kamerada
Temizlik işçisinin köpeğe vurma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir adamın uyuyan bir köpeğe süpürge ile vurduğu görülüyor.
"Köpeğe vurdum özür dilerim"
Köpeğe vurduğuna pişman olduğunu söyleyen temizlik işçisi Sefer Aslan, çevrenin çöpünü alıyorum. Siteden memnunum ama bir boşluğuma geldi. Köpeğe vurdum özür dilerim. Vurduğuma da pişmanın Allah affeylesin" dedi.
"Şahıs ve site yönetimi hakkında şikayetçi olacağız"
Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği SOHAYKO Başkanı
Yasin Yılmaz
, "Bahçeşehir'den bir kayıt geldi elimize. Sefer Aslan isimli bir görevli yerde uyuyan bir köpeğe elindeki süpürge ile vuruyor. Bu siteden daha öncede ihbar geldi. Ama elimizde her hangi bir kayıt yoktu. Şahıs hakkında şikayetçi oluyoruz. Yönetimde bu adamı köpeklere kedilere böyle davrandığı için koruyup kolladığı söyleniyor. Defalarca şikayet edilmiş ama her hangi bir işlem yapılmamış. SOHAYKO Derneği olarak gerekli işlemleri yapacağız. Şahıs ve site yönetimi hakkında şikayetçi olacağız. Konunun takipçisiyiz" dedi.