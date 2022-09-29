BAHÇEŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERİN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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BAHÇEŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERİN KAVGASI KAMERADA

29.09.2022 11:29

BAHÇEŞEHİR'de bir grup öğrenci arasında kavga çıktı.

BAHÇEŞEHİR'de bir grup öğrenci arasında kavga çıktı. Öğrenciler, yerde yatırdıkları bir arkadaşlarına tekmelerle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bahçeşehir'deki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, kız öğrenci grubu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kalabalık öğrenci grubu yerde yatırdıkları bir arkadaşlarına tekmelerle saldırdı. Yakıt istasyonu çalışanları ile çevreden geçenlerin müdahalesiyle saldırgan öğrenciler uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YORUMLAR
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Bahçeşehir'de öğrenci kavgası! Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar Bahçeşehir'de öğrenci kavgası! Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar Düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada kız tarafıyla erkek tarafı birbirine girdi! İşte karakolda biten kavganın görüntüleri... Düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada kız tarafıyla erkek tarafı birbirine girdi! İşte karakolda biten kavganın görüntüleri... Bahçelievler'de öğrenciler arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi Bahçelievler'de öğrenciler arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi
Kaynak: DHA

Bahçeşehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAHÇEŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERİN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAHÇEŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERİN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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