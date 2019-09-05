Bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın (1)

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Bahçeşehir'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin müdahalesi