Bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın (1)
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BAHÇEŞEHİR'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
BAHÇEŞEHİR'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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