Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın (1)
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Bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın (1)

1 saat önce

BAHÇEŞEHİR'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın (1), System.String[]

BAHÇEŞEHİR'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
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