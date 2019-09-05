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Bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın

2 saat önce

Ersan SAN İSTANBUL DHABahçeşehir'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Bahçeşehir'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bahçeşehir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:30 Kaynak: DHA
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