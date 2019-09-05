Bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın
2 saat önce
Ersan SAN İSTANBUL DHABahçeşehir'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:30 Kaynak: DHA
Ersan SAN İSTANBUL DHA
Bahçeşehir'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı Manisa boşanma davaları süren eşini öldürdü, birlikte yaşadığı erkeği yaraladı Mansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı erteledi