Son Dakika Haberleri: (bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın
Son Dakika Güncel Haber

(bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Bahçeşehir'de üç katlı bir peçete imalathanesinde yangın çıktı.

(bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın, System.String[]

Haber-Kamera: Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/
Bahçeşehir'de üç katlı bir peçete imalathanesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Bahçeşehir ISISO Sanayi Sitesi'nde bulunan üç katlı peçete imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden imalathane çalışanları, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İmalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Görüntü dökümü:
------------
-İmalathaneden görüntü
- İtfaiye ekipleri
-Vatandaşlardan görüntü
-genel ve detaylar



Bahçeşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız
Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı Manisa boşanma davaları süren eşini öldürdü, birlikte yaşadığı erkeği yaraladı Mansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı erteledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 00:03:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]