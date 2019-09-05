Son Dakika Haberleri: (bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın
Son Dakika Güncel Haber

(bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın

1 saat önce

BAHÇEŞEHİR'de üç katlı bir peçete imalathanesinde yangın çıktı.

(bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın, System.String[]

BAHÇEŞEHİR'de üç katlı bir peçete imalathanesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bahçeşehir ISISO Sanayi Sitesi'nde bulunan üç katlı peçete imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden imalathane çalışanları, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İmalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

- İstanbul

Bahçeşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da LPG tankerinde yangın
SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu AK Parti'de ihracı istenen Davutoğlu ve üç isme tebligat gönderildi Elektrik dağıtım şirketi, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye de şirketin 'ruhsatsız' binasını mühürledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 23:50:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]