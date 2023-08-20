Bahçeşehir'de vale cinayeti - Son Dakika

Bahçeşehir'de vale cinayeti

Bahçeşehir\'de vale cinayeti
Son Güncelleme: 20.08.2023 14:39

Bahçeşehir Gölet Parkı'nda, iddiaya göre, vale noktasından araba anahtarı çalıp kaçmaya çalışan grubu durdurmak isteyen genç, arabadan açılan ateşle vurularak öldürüldü.

Bahçeşehir Gölet Parkı'nda, iddiaya göre, vale noktasından araba anahtarı çalıp kaçmaya çalışan grubu durdurmak isteyen genç, arabadan açılan ateşle vurularak öldürüldü. Olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, dün gece 22.40 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir'de bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, araçla gelen bir grup vale noktasına gelip lüks model aracın anahtarını çalıp arabayla kaçmaya çalıştı. Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip araçları kovalamaya başladı. Aracın önünü kesmeye çalıştığı esnada Ogün T.'nin geldiğini farkeden şüphelilerden biri, silahına davranarak Ogün T.'ye iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Cinayet anı kamerada

Kurşunların hedefi olan Ogün T. arkadaşlarının olduğu yere dönmeye çalıştığı esnada yere yığıldı. Kanlar içinde yerde yattığını gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ogün T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüphelilerin, ikiz plakalı ve cam filmli araç kullandıkları belirlenirken yakalanma çalışmaları devam ediyor. Cinayet anı ise bir iş yeri kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Başakşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçeşehir'de vale cinayeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeşehir'de vale cinayeti - Son Dakika
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