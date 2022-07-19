Ördekleri çantasına koydukları iddia edilen kadın yaşananları anlattı - Son Dakika
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Ördekleri çantasına koydukları iddia edilen kadın yaşananları anlattı

19.07.2022 14:03

Bahçeşehir Gölet'te ördekleri çantasına koyarak götürdükleri iddia edilen kadınların ördekleri çalmadığı emniyetin açıklamasıyla ortaya çıktı.

Bahçeşehir Gölet'te ördekleri çantasına koyarak götürdükleri iddia edilen kadınların ördekleri çalmadığı emniyetin açıklamasıyla ortaya çıktı. Ördekleri 3 aydır beslediklerini ifade eden Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri, "Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık" diye konuştu.

Başakşehir Bahçeşehir'de bir kadının Gölet'teki ördekleri çantasına koyarak götürdüğü yönünde sosyal medyada yayılan görüntüler gündemde yer bulmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla konunun aslı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personel ile görüşen polis ekipleri ördeklerin Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri isimli kadına ait olduğunu belirledi. Ördekleri Gölet'e bırakmak isteyen kadınlara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine genç kadının ördekleri yanına alarak parktan ayrıldığı öğrenildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcıdan tepki alan Zeynep El Zuheyri, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"ÖRDEKLERİ BIRAKMAMIZA GÖREVLİLER İZİN VERMEDİ"

3 ay önce Ramazan ayında Eminönü'nden ördekleri aldıklarını ifade eden Zeynep El Zuheyri, "Evde büyüttük. Biz de gittik. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de 'bunlar büyüdü' dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. 'Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı" dedi.

"KOMŞULAR RAHATSIZ OLDULAR"

Ördekleri neden bıraktıklarını söyleyen Zeynep El Zuheyri, "Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Bırakırsak ölür diye bırakmadık. Hayvanları besleyecek özel bakıcılar bulacağız. Onlara baktırırız. Gün içinde gidip bakarız" diye konuştu.

(Caner Sönmez - Davut Has - İHA)

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İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE GÖLETTEKİ ÖRDEKLERİ ÇALDIĞI İDDİA EDİLEN KADIN KONUŞTU İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE GÖLETTEKİ ÖRDEKLERİ ÇALDIĞI İDDİA EDİLEN KADIN KONUŞTU Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı
Kaynak: İHA

Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ördekleri çantasına koydukları iddia edilen kadın yaşananları anlattı - Son Dakika

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