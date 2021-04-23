Bahçeşehir'den online 23 Nisan töreni - Son Dakika

Kocaeli Bahçeşehir Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı uzaktan eğitim platformuyla evlere taşıdı.

Öğrencilerin ve velilerin katıldığı online törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüs Müdürü Mahmut Kalcı, "Bugün hepimiz coşku ve kıvanç doluyuz. Çünkü bugün, demokrasinin temelini oluşturan Millet Meclisimizin açılışının 101. yılını kutluyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur, diyerek Türk milletinin yolunu yine kendisinin çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz. 23 Nisan 1920' de Ankara' da meclisimizin açılmasıyla yeni ve çağdaş bir yönetim anlayışı benimsenmiş ve böylece cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır. Unutmayın ki sizler, geleceğimizin aydınlığı, yarınlarımızın umudusunuz. Sizlere bugünlerinizi armağan eden Mustafa Kemal Atatürk' ün emanetlerine sahip çıkmak demek, onun açtığı yolda, gösterdiği hedefe inançla ve azimle yürümek demektir. Aklın, bilimin ve barışın yolundan ayrılmayın" dedi.

Törende dünya çocuklarının Kocaeli kampüs öğrencilerine günün anlam ve önemine ilişkin sözleri, "23 Nisan'da Çocuk Olmak'" adlı kıyafet ve saç tasarımı defilesi, 23 Nisan şiirleri, resim yarışması, dans gösterisi, okul korosunun şarkıları, ilkokul öğrencilerinin bayrak gösterisi ile çocuk bayramı coşkusu yaşandı. - KOCAELİ