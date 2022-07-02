Bahçeşehir'e yeni yürüyüş ve bisiklet yolu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir'de yapımı tamamlanan yeni bisiklet ve yürüyüş yolunda ilk deneme sürüşünü yaptı. Kartoğlu, 344 kilometre bisiklet yolu hedefine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelini yürüyüş ve bisiklet yollarıyla örmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Bahçeşehir'e yapılan bisiklet ve yürüyüş yolu tamamlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni bisiklet yolunda ilk pedalı çevirdi.

YÜRÜYÜŞ YOLU 4,2 KİLOMETREYE ÇIKTI

2 bin 250 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunu bin 950 metre uzattıklarına dikkat çeken Kartoğlu, "Güzergah uzunluğumuzu 4 bin 200 metreye çıkardık. Hemen yanına bisiklet yolu yaptık ve böylece 344 kilometre bisiklet yolu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bisiklet ve yürüyüş yolu güzergahımıza 2 fitness ve barfiks alanı da yaptık" dedi.

TAMAMEN YEŞİL VE DOĞA DOSTU

Bahçeşehir Gölet ile Bahçeşehir Marmaray Aktarma İstasyonu arasında yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını belirten Kartoğlu, bir projeyi daha Başakşehirlilerin hizmetine açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Projenin tamamen yeşil ve doğa dostu olması için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Kartoğlu, "Enerjisinin tamamını güneşten karşılayan 71 doğa dostu aydınlatma direği kullandık. Daha güzel bir gelecek adına 700 ağaç, 4 bin çalı ve hoş koku veren sarmaşık türleri diktik" diye konuştu.