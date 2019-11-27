Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir grubu galibiyetle tamamladı
Son Dakika Spor Bahçeşehir grubu galibiyetle tamamladı - Son Dakika Spor

Bahçeşehir grubu galibiyetle tamamladı

6 saat önce

Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve grubu lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti.

Bahçeşehir grubu galibiyetle tamamladı, System.String[]

Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve grubu lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti.


Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreği 24-24 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 48-39 üstün gitti.


Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yaktılar!
Valencia ile Chelsea 2-2 berabere kaldı Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu! Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 03:15:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir grubu galibiyetle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]