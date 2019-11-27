Son Dakika › Spor › Bahçeşehir grubu galibiyetle tamamladı - Son Dakika Spor
Bahçeşehir grubu galibiyetle tamamladı
6 saat önce
Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve grubu lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti.
Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve grubu lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreği 24-24 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 48-39 üstün gitti.
Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:33
Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yaktılar! Valencia ile Chelsea 2-2 berabere kaldı Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu! Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi