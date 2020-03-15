Bahçeşehir Koleji: 105-111 OGM Ormanspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji: 105-111 OGM Ormanspor - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji: 105-111 OGM Ormanspor

6 saat önce

Oldukça yüksek tempoda başlayan ve iki takımın da hücumda etkili olduğu maçın ilk çeyreği 28-28 eşitlikle sona erdi.

Bahçeşehir Koleji: 105-111 OGM Ormanspor, System.String[]

Oldukça yüksek tempoda başlayan ve iki takımın da hücumda etkili olduğu maçın ilk çeyreği 28-28 eşitlikle sona erdi.


İkinci çeyrekte Hardy ve Golden'la hücumda etkili olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 54-50 önde gitti.


Üçüncü çeyrekte farkı biraz daha artıran ev sahibi ekip final periyoduna 75-68 üstün girdi.


Büyük çekişmeye sahne olan final periyodunda son 20 saniyeye Bahçeşehir Koleji, 95-92 önde girdi. Bitime 7 saniye kala Warren'le 3 sayı çizgisinin gerisinden isabet bulan konuk ekip, skoru 95-95'te eşitledi. Son topu Clark'la kullanan Bahçeşehir Koleji isabet bulamadı ve normal süresi 95-95 biten karşılaşma uzatmaya gitti.


Uzatma bölümünde Warren'la sayılar üreten OGM Ormanspor, sahadan 111-105 galip ayrıldı.


Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi


Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Polat Parlak


Bahçeşehir Koleji: Golden 29, Jones 11, Hadi Özdemir 1, Hardy 21, Clark 26, Can Altıntığ 5, Johnson 12


OGM Ormanspor: Hagins 26, Kadir Bayram 3, Babic 6, Dorukhan Engindeniz 15, Warren 34, Mert Alemdar 5, Caner Ercan 4, Cevher Özer 18


1. Periyot: 28-28


Devre: 54-50


3. Periyot: 75-68


Normal süre: 95-95

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:35 
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