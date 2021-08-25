Bahçeşehir Koleji, 2021-2022 sezon kadrosunu tanıttı

ING Basketbol Süper Ligi ile FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda 2021-2022 sezonu öncesi kadro tanıtım töreni düzenledi.

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilen törene Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, genel menajer Alpaslan Aydın, başantrenör Erhan Ernak ile basketbolcular katıldı.

Törende konuşan başkan Hüseyin Yücel, sezona iddialı girdiklerini belirterek, "Bu sene Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın beşinci yılını kutluyoruz. Süper Lig'de ise dördüncü sezonumuza giriş yapıyoruz. Ligdeki 3 yıllık serüvenimizde tecrübelenme amaçlı bir ekip, kadro ve bütçe yapılanması düşünmüştük. Kalıcı olmayı istememiz ve uzun vadeli düşünmemizden dolayı ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyordu. Bu 3 yılda çok güzel tecrübeler edindik. Bu sezon çok daha iddialı, motivasyonu yüksek, her maça kazanmak için çıkan ligde en üst sıraları hedefleyen bir takım kurduk. Geçtiğimiz 3 seneye nazaran bu sezon vitesi bir tık ileri attık." ifadelerini kullandı.

Bu sezon da FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edeceklerini hatırlatan Yücel, "İki sezon önce yine Avrupa Kupası'ndaydık. Çok güzel bir sezon geçiriyorduk, yarı finale kadar çıkmıştık. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezon iptal edildi ve hevesimiz kursağımızda kaldı. Bu sezon 2 sene önce yarım bıraktığımız işi tamamlamaya gidiyoruz. İnşallah FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirmek için elimizden geldiğince çaba sarf edeceğiz, çalışacağız, uğraşacağız. Ancak bu işler sadece temenni ile olmuyor. Koçumuz Erhan hoca ve ekibi ile oyuncularımıza ciddi işler düşüyor. Ben, tüm ekibimize sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Bu seneki parolamız Süper Lig'de ilk 4, FIBA Avrupa Kupası'nda da şampiyonluk olacak." diye konuştu.

Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji'nin bu sezon maçlarını Fenerbahçe'nin Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağını hatırlattı. Kırmızı-lacivertli kulübün başkanı, Fenerbahçe ile salon kullanımı haricinde iş birliklerinin olacağına değinerek, "Ortak kombine çalışması ve ortak loca satışı düşünüyoruz. Sponsorluklarla alakalı da bir iş birliğine gitmeyi planlıyoruz. Henüz imzası atılmadı ama Fenerium'larda Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın formaları ile taraftar ürünlerinin satışı planlanıyor. Dün biz 1 adım attık. Bunun karşılığında 2 adım atıldığını gördük. Bu da bizi çok memnun etti." şeklinde görüş belirtti.

Yücel'den koronavirüs aşısı çağrısı

Hüseyin Yücel, koronavirüsle mücadelede en önemli etkenlerden olan aşıyla ilgili de konuşarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük gündemlerinden biri 6 Eylül'de okulların açılması. Bununla ilgili çok çeşitli çalışmalar yapılıyor ve önlemler alınıyor. Ancak bilim insanlarının koronavirüsün tek çözümünün aşı olduğuyla ilgili telkinleri var. Eğitim kurumu olarak servis şöförümüzden, yemekhane personelimize, okul müdürümüzden öğretmenlerimize kadar yüzde 98'lik aşılanma oranına eriştik. İşin spor kulübü boyutundan bakıldığında ise seyircisiz müsabakaların tadı ve tuzu olmuyor. Bu basın toplantısı vesilesiyle yeniden salonlarda özlediğimiz atmosferi yaşayabilmek için tüm sporseverlere aşılarla alakalı bilim insanlarını dinlemelerini rica ediyorum."

Koronavirüs ile ilgili gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının sorulması üzerine Yücel, "Geçen sene konuşsaydık gerekli önlemler için maske, kolonya, el hijyeni derdik ama şu an tüm bilim insanlarının söylediği tek bir çözüm yolu var o da aşı. Aşısını olmayanların salonlara girebileceğini zannetmiyorum. Aşı olmayana saygımız sonsuz. İnsanın özgürlüğüne hiçbir şekilde müdahale edemeyiz ama bir insanın özgürlüğüyle başka bir insanın özgürlüğü ve sağlığını tehdit ettiği noktada o özgürlük biter. Ne okullarımızda ne de salonlarımızda aşısını olmayan vatandaşlarımızı göremeyeceğiz. Bilime inanalım, aşımızı olalım." şeklinde görüş belirtti.

Alpaslan Aydın: "FIBA Avrupa Kupası ellerimizde Türkiye'ye gelecek"

Alpaslan Aydın, hedeflerinin FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonlık olduğunu söyledi.

Yeni bir takım kurduklarını dile getiren Aydın, "En büyük amacımız bu takımın iskeletiyle uzun yıllar devam etmek. Bu takımın maçları izleyenlere heyecan vereceğinden ve iyi bir basketbol seyrettireceğimizden eminim. İnşallah ligde yukarı sıralarda yer alacağız ve o FIBA Avrupa Kupası ellerimizde Türkiye'ye gelecek. İnşallah bunu bu sezon başaracağız. Maçlar yüzde 50 seyirciyle oynanacak. Seyirci olmadan tadı olmuyor. İnşallah bu pandemi süreci biter. Herkese sakatlıksız, koronavirüssüz, sağlıklı bir sezon diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, takımı oluşturmak için yaklaşık 2,5 ay sürecinde gece gündüz çalışıldığını vurgulayarak, "Çok emek verildi. Yüzlerce, binlerce maç izlenildi. Oyunlar teker teker takip edildi. Eski takımlarında, antrenörlerine, masörlerine, ailelerine kadar araştırıldı, soruldu. Çok büyük bir emek sarf edildi. Ancak kimyayı tutturmak çok önemli. İlk antrenmanlarda gördüğümüz oyuncu karakterleri ve birlikteliği açısından iyi bir kurgu oluşturduğumuz. Bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Erhan Ernak: "Bahçeşehir Koleji'ne ve hedeflerimize yakışır bir takım oluşturduk"

Erhan Ernak, kulübe ve hedeflerine yakışır bir kadro kurduklarını, 2019-2020 sezonunda yarıda kalan FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu hedefini tamamlamak istediklerini söyledi.

Başkan Hüseyin Yücel'in kendilerine çok büyük destek olduğuna değinen Ernak, şöyle konuştu:

"Bu sezon başı ne yapmak istediğimizi kararlaştırdıktan sonra teknik ekibimizle ciddi bir oyuncu araştırması gerçekleştirdik. Hem kurumumuza hem de hedeflerimize uygun oyuncuları bir araya getirmeye çalıştık. Kendimi çok şanslı bir başantrenör olarak kabul ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Arzu ettiğimiz, kadromuzda görmek istediğimiz, oynatmak istediğimiz basketbola uygun olan basketbolcuların formamızı giymesi konusunda inanılmaz bir çaba sarf etti, bizi çok destekledi. Bahçeşehir Koleji'ne ve hedeflerimize yakışır bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Antrenmanlara başladığımız için bazı şeyleri daha yakından görebiliyoruz. Takımımızdan iyi bir ışık alıyoruz."

FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluk sözü veren Ernak, "ING Basketbol Süper Ligi'nde önce play-off'u, orada da tur atlamak istiyoruz. Adım adım büyümek, binamızı doğru temellerin üzerine kurmak istiyoruz. Avrupa'da önceki sene önceki talihsiz pandemik durum başımıza geldiğinde ben de teknik ekipteydim. Çok ciddi bir kalp kırıklığımız oldu. Türkiye'ye bir kupa getireceğimiz konusunda çok inançlıydık. O dönem de bu hedefi gerçekleştirmek için iyi bir takıma sahiptik ama kısmetsizce beyaz sezon ilan edildi. Ancak bu sezon yarıda kalan işimizi bitireceğimiz konusunda teknik heyetin başı olarak söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Rakiplerine hem hücumda hem de savunmada çözüm şansı bırakmayan bir takım için çalıştıklarını vurgulayan Erhan Ernak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkanımızla hedefi masaya yatırdıktan sonra bunu gerçekleştirecek oyuncuların nasıl olması gerektiğini görüştük. Günümüz basketbolu sadece bir oyuncunun skorerliği ve liderliğiyle üst seviyeye ulaşabileceğiniz yapıda değil. Takım kurarken topu paylaşabilen, yaratıcı, kriz anında sorumluluk alabilen oyuncuları bir araya getirdik. Hem hücum hem de savunma yapabilen oyuncuları tercih ettik. Nerede açık kapı bırakırsanız her takım bunu cezalandırabilir. Rakiplerimize hücumda da savunmada da çözüm şansı bırakmamaya çalıştık. Sporcularımızı mücadele karakteri üst seviye isimlerden seçmeye çalıştık. Bazıları ülkemizde oynadığı için seçimi daha kolay oldu. Bazıları için de uzun bir araştırma evresi geçirdik. Hedefleri başantrenör olarak telaffuz etmek kolay bir şey değil. Bu toplantıyı 2 hafta önce yapmış olsaydık biraz daha tedirgin olabilirdim. İşimiz sahanın içinde. Yaptığımız 20'nin üzerinde antrenmanlardan aldığım ışık biraz daha yürekli konuşmama yardımcı oldu. İnşallah sözlerimizin ardında durabiliriz.

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nın en değerli oyuncusu seçilen Jamar Smith ise Bahçeşehir Koleji'ni tercih etmesiyle ilgili, "Geçen sene Unics Kazan'da oynarken Bahçeşehir Koleji'ne rakip olmuştum. İstanbul'u ziyaret etme imkanım olmuştu. Başkan ve genel menajer ile tanışmıştım. Buraya basketbol kültürünü değiştirmeye ve Bahçeşehir Koleji formasıyla kupalar kazanmaya geldim." dedi.

Kadro

Bahçeşehir Koleji'nin 2021-2022 sezonu kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ben Bentil, Jamal Jones, Langston Hall, Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül, Ata Ülkü Özben, Hadi Özdemir, Ali Yüceoral, Ahmet Safa Yılmaz, Jamar Smith, Oğuz Savaş, Berkay Candan, Erkan Yılmaz, Devin Williams.