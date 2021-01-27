Bahçeşehir Koleji "2023'e Doğru Dijital Çalıştayı"nda dijital eğitim deneyimini paylaştı

Bahçeşehir Koleji, Türk Eğitim-Sen ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) iş birliğinde ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye desteğiyle gerçekleştirilen "Dünyada ve Türkiye'de Güncel Gelişmeler Işığında 2023'e Doğru Dijital Eğitim Çalıştayı"nda dijital eğitime dair deneyim ve bilgi birikimini eğitim camiasıyla paylaştı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda, "Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme" oturumu, Bahçeşehir Kolejinin görüntülü görüşme platformu SeeMeet üzerinden gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ yaptı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcıları Dr. Özge Aslan ve Hale Güneş'in de konuşma yaptığı çalıştayda, Türkiye'nin eğitim entegrasyonlu ilk görüntülü görüşme platformu olan SeeMeet üzerinden gerçekleştirilen "Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme" başlıklı oturumunu ise BK Mobil Kurucu Ortağı İsrafil Dilmeç yönetti.

2. Maarif Kongresi'nin 100. yılında gerçekleşen çalıştayda; dijital eğitimin felsefesi ve sosyolojisi, dijital eğitim ve öğretim programları, dijital eğitimin yönetimi, dijital eğitim ve öğretmen yetiştirme, dijital eğitimde materyal geliştirme, dijital eğitimde yapay zeka ve etik, dijital eğitim ve öğretmen-ebeveyn-öğrenci psikolojisi konuları tartışıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SODİMER ve Çalıştay Koordinatörü Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye ve dünya genelinden 40 üniversiteden 100'e yakın akademisyenin katılımıyla gerçekleşen çalıştayın kapsamını oluşturan 8 temel temanın altında, çok sayıda çerçevede yapılan çalışmaların, dijital eğitimin mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin tespit ve önerilerin hazırlanması için önemli sonuçlar getireceğini belirtti.

Eraslan, şunları kaydetti:

"SODİMER ve Türk Eğitim-Sen iş birliği ile gerçekleştirilen Dijital Eğitim Çalıştayı, dijital eğitim süreçleri ile ilgili tüm konuların çeşitli temalar altında incelenmesini, tartışılmasını, gerekli çözüm yollarının bulunmasını sağlayarak dijital eğitimin kalitesini ve etkililiği artırmayı amaçlıyor. Çalıştayda her biri alanında uzman kişilerce dijital eğitimin mevcut süreci ve eğitimin geleceği üzerine incelemeler ve analizler gerçekleştirildi. Ülkemizde bir ilk olma niteliği taşıyan çalıştayın, Türk eğitim sistemine çok değerli katkılar sunması bekleniyor."