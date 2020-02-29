Bahçeşehir Koleji 91 -87 Darüşşafaka Tekfen - Son Dakika
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji 91 -87 Darüşşafaka Tekfen - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji 91 -87 Darüşşafaka Tekfen

6 saat önce

Maç öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bahçeşehir Koleji 91 -87 Darüşşafaka Tekfen, System.String[]

Maç öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


Ev sahibi ekip, karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasına 12-11 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, Mathiang'ın 12 sayıyla etkili olduğu ilk çeyreği 28-21 önde kapattı.


Karşılaşmanın ikinci periyodunda Bahçeşehir Koleji'nin yaklaşık 2,5 dakika sayı bulamadığı bölümü iyi değerlendiren Darüşşafaka Tekfen, mücadelenin 13. dakikasında farkı 1'e indirdi: 31-30. Konuk ekip, Lamb'ın 18. dakikada attığı üç sayılık basketle bu periyotta ilk defa öne geçti: 44-43. Darüşşafaka Tekfen, son bölümde üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 48-47 galip durumda gitti.


İkinci devreye sert savunma yaparak başlayan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikaya 61-56 önde girdi. Ev sahibi ekip, 28. dakikada farkı çift sayılı haneye çıkardı: 70-59. Son çeyreğe Bahçeşehir Koleji'nin 74-61 üstünlüğüyle girildi.


Son periyoda iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, 14-0'lık seri yaparak 37. dakikada eşitliği sağladı. 81-81. Son bölümde Golden ve Hardy'nin basketleriyle üstünlüğü tekrar ele alan ev sahibi ekip, müsabakayı 91-87 kazandı.


Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi


Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu


Bahçeşehir Koleji: Golden 24, Hardy 20, Hadi Özdemir 1, Mathiang 21, Can Altıntığ 2, Doğan Şenli, Johnson 16, Jones 7


Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 12, Hamilton 12, Jones 9, Colson 12, Doğuş Özdemiroğlu 17, Sinan Güler 14, Mahir Ağva 2, Berk Demir, Lamb 7, Doruk Doğa 2, Erkan Veyseloğlu


1. Periyot: 28-21


Devre: 47-48


3. Periyot: 74-61

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:23 
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