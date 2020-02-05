Bahçeşehir Koleji: 96-65 - Son Dakika
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji: 96-65 - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji: 96-65

6 saat önce

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan) (xx), Juozas Barkauskas (Litvanya) (xx), Nir Meirson (İsrail) (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 12, Triche (xxx) 12, Metecan (xxx) 13, M'Baye (xx) 8, Morgan (xxx) 23, Nusret (xx) 7, Kennedy (x) 2, Crocker (xxx) 14,...

Bahçeşehir Koleji: 96-65, System.String[]

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan) (xx), Juozas Barkauskas (Litvanya) (xx), Nir Meirson (İsrail) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 12, Triche (xxx) 12, Metecan (xxx) 13, M'Baye (xx) 8, Morgan (xxx) 23, Nusret (xx) 7, Kennedy (x) 2, Crocker (xxx) 14, Yunus (x), Onurlp (xx) 5

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden (x) 2, Hardy (xxx) 12, Jones (xxx) 10, Mathiang (xxx) 18, Hadi (xx), Alper (x) 2, Thomas (x) 3, Clark (xx) 6, Johnson (xx) 8, Doğan (x) 4

1'İNCİ PERİYOT: 18-23

İLK YARI: 42-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-52

FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı daha önce garantileyen iki temsilcimiz Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji'nin karşı karşıya geldiği İzmir'deki Türk derbisinde kazanan ev sahibi yeşil-kırmızılılar oldu: 96-65. Son grup maçında ikinci yarıdaki etkili oyunuyla galibiyete uzanan Karşıyaka, Avrupa'da bu sezon üst üste 11'inci galibiyetini aldı. Bu skorla daha önce liderliği garantileyen Kaf-Kaf, grubu 6'da 6'yla tamamladı. Yeşil-kırmızılılar, çeyrek finalde K Grubu'nu ikinci bitiren Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'le eşleşti. Bahçeşehir ise K Grubu'ndaki son maçta Kiev'i deplasmanda yenerek grup lideri olan Letonya ekibi Ventspils'le rakip oldu. Çeyrek final maçları 4-11 Mart tarihlerinde oynanacak.

Maça 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji'ne Karşıyaka Morgan ve Taylor'la karşılık verse de konuk ekip farkı 7 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot Bahçeşehir'in 23-18 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyoda M'Baye ve Crocker'ın üst üste 3 üçlüğüyle başlayan Karşıyaka kısa sürede 6 sayı farkla öne geçti. Bahçeşehir, Jones ve Mathiang'la farkın daha fazla açılmasına izin vermedi. İlk yarı sonunda soyunma odasına 42-42 eşitlikle girildi. Üçüncü periyottan itibaren oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka, Morgan, Metecan, Crocker ve M'Baye ile tekrar üstünlüğü yakalayıp farkı kısa sürede 16 sayıya taşıdı. Kaf-Kaf üçüncü periyodu 68-52 önde geçti. Son periyotta farkı 26'ya çıkaran ev sahibi rahat bir oyunla salondan 96-65 galip ayrıldı.


Yunanistan, Bahçeşehir, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçaktaydı
Alanyaspor maçı sonrası gündem oldu: Fatih Terim istifa Fenerbahçe Beko, Zenit'i 73-68 yendi! İşte maçın özeti Son Dakika: Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 yenildi

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 04:00:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeşehir Koleji: 96-65 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]