Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu Alex Perez'i renklerine bağladı

Perez, Türkiye 'de daha önce 2018-2019 sezonunda Banvit 'te oynamıştı

Meksika vatandaşlığı da bulunan Alex Perez, son olarak Litvanya 'nın Zalgiris takımında forma giydi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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