Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu Erick Green'i transfer etti
Kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki ABD'li basketbolcunun 2020-2021 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nde forma giyeceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki ABD'li basketbolcunun 2020-2021 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nde forma giyeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:53
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