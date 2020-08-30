Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Kış Ligi Yarışmaları tamamlandı

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Kış Ligi Yarışmaları 29-30 Ağustos tarihleri arasında ikinci ayak müsabakalarını tamamladı.

Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü'nde yapılan müsabakalar, bugünkü yarışmalar ile sonlandı. Genç Biniciler Kategorisi'nde ödül alan Yağmur Öztürk, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı Bence çok iyi geçti. İlk gün hakemlerin önerileri ve eleştirileriyle birlikte ikinci gün bunları düzeltmeye uğraştık. Özellikle ilerideki Türkiye Şampiyonası'na hazırlık yarışması oldu. Bence organizasyon çok güzeldi.

Atlı Spor Direktörü Ela Açar ise DHA 'ya yaptığı açıklamada, Bu Bahçeşehir Koleji'nin sponsorluğundaki bir yarışma ve Kemer Country'nin ev sahipliğindeki bir yarışma. Bu yarışmada 6 kategoride çocuklar ve büyük biniciler yarıştı. At terbiyesi yarışmalarıydı. Çocuklar için çok önemli bir yarışma. 2 ayak bir finalden oluşuyor, bu ikinci ayağımızdı. 3-4 Ekim'de finaliz var, herkesi bekliyoruz dedi.Öte yandan bugün içinde alınan sonuçlar şu şekildeYıldız Biniciler Kategorisi1. Utkan Çelik2. Utkan Çelik3. Lal Mira Gürgen4. Ela CivelekP II Kategorisi1. İman Lekiç2. İman Lekiç3. Nehir Kaya4. Emir YücelP II Kategorisi ( Teşvik)1. Ela Demirbağ2. İman Lekiç3. Pia Avigidor4. Kayla Nazan KiperYeni Biniciler Kategorisi1. Rüzgar Çağdaş2. Tunç Mirasoğlu3. Sinan DoğanP I Kategorisi1. Defne Deniz Yaşar2. Yağmur Tunçbilek3. Defne Konyalı Genç Biniciler KategorisiYağmur ÖztürkGenç Yetişkin Biniciler 1. Asya EkşioğluUsta Biniciler

Yaşar Tellioğlu