Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da ilk kez parkeye çıkacak!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ilk haftasında İsviçre'de Fribourg Olympic takımına konuk olacak.



Tarihindeki ilk Avrupa sınavını verecek Bahçeşehir Koleji'nin rakibiyle Fribourg şehrinde oynayacağı karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.



ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 maçı da yitiren Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nda Fribourg Olympic dışında Romanya temsilcileri CSM CSU Oradea ve BC CSU Sibiu'yla mücadele edecek.



