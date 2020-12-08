Bahçeşehir Koleji, başantrenör Zafer Aktaş ile yollarını ayırdı
08.12.2020 14:13
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Zafer Aktaş ile yollarını ayırdı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Zafer Aktaş ile yollarını ayırdı.
Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Başantrenörlük görevimizi yürüten Zafer Aktaş ile yollarımız, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılmıştır. Hocamıza emekleri için teşekkür eder, kendisine kariyerinin devamında başarılar dileriz. Bahçeşehir ailesinin daima bir ferdi olduğunuzu hiç unutmayın." ifadelerine yer verildi.
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