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Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Ernak ve oyuncular öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Ernak ve oyuncular öğrencilerle buluştu

31.08.2021 14:55

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Erhan Ernak ile oyuncuları Jamal Jones ve Erkan Yılmaz, Antalya'da öğrencilerle bir araya geldi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Erhan Ernak ile oyuncuları Jamal Jones ve Erkan Yılmaz, Antalya'da öğrencilerle bir araya geldi.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası için kente gelen kırmızı-lacivertli takımdan Ernak, Jones ve Yılmaz, Serik Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile buluştu.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı açılışı nedeniyle okulun konferans salonundaöğrencilerin sorularını yanıtlayan Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Ernak, yaklaşık 25 gündür aralıksız antrenman yaptıklarını belirtti.

Ernak, yarın turnuvaya başlayacaklarını, Antalya'da üç maç oynayıp İstanbul'a döneceklerini açıkladı.

"Basketbolda iyi olmak için ne yapmak gerekiyor?" sorusuna cevap veren Yılmaz ise "Burada ne olursa olsun kendine koyduğun hedefler neticesinde, eğer bir şeye erişmek istiyorsan, ona ulaşmak için çalışmak, mücadele etmek gerekiyor. Her gün çalışarak hedefe doğru ilerlemek zorundasın." diye konuştu.

Kendisine soru soran minik bir öğrencinin yaşını soran Jones, "Ben senin gibi 8 yaşındayken sadece kaykay kayıyordum. Basketbol öğrenmek için o kadar çok zamanın var ki iyi şanslar." ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgisi ile karşılanan basketbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen program sonunda öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Ernak ve oyuncular öğrencilerle buluştu
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Ernak ve oyuncular öğrencilerle buluştu
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Ernak ve oyuncular öğrencilerle buluştu
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Ernak ve oyuncular öğrencilerle buluştu

Basketbol Süper Ligi, Bahçeşehir Koleji, basketbol, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Ernak ve oyuncular öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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