Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Zafer Aktaş: "İstediğimiz basketbolu çok gösteremedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Zafer Aktaş: 'İstediğimiz basketbolu çok gösteremedik' - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Zafer Aktaş: "İstediğimiz basketbolu çok gösteremedik"

6 saat önce

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Aktaş, "Kendi sahamızda kazanmayı istiyorduk. İstediğimiz basketbolu çok gösteremedik.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Zafer Aktaş:

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Aktaş, "Kendi sahamızda kazanmayı istiyorduk. İstediğimiz basketbolu çok gösteremedik. Eksiklerimizle kazanmayı da bilmeliyiz. Biz lig maçında Pınar Karşıyaka'yı burada yenmiştik ama bu takım bizim o zaman ligde yendiğimiz takım değil. Pınar Karşıyaka, hem kadro kalitesi hem bütçesiyle bizden iyi bir ekip. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da şampiyonluğa oynayacak bir takım." ifadelerini kullandı.


Ufuk Sarıca: "Önemli bir avantaj elde ettik"


Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, aldıkları galibiyetle önemli bir avantaj elde ettiklerini belirtti.


Galibiyetten ötürü takımı tebrik eden Sarıca, "Çok güzel, net bir galibiyet oldu. Hafta sonu THY Avrupa Ligi liderine karşı çok dramatik kaybettiğimiz bir maç vardı. Oyuncularımız bugün karakter koydular ve kazandılar." diye konuştu.


Oyunculardan Metecan Birsen ise gruptan çıkmak adına önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktardı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


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Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:06 
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